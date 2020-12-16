Предновогодние акции в МТС: самые выгодные предложения

До Нового года осталась совсем немного, и это идеальное время для того, чтобы приобрести гаджет в подарок. МТС основательно подготовился и запустил ряд акций для каждого из самых популярных брендов.

Huawei

По 10 января в МТС снижены цены на все смартфоны из линейки P30. Основной флагман Huawei P30 получил скидку в размере 300 рублей, его улучшенная версия Huawei P30 Pro – 200 рублей, емкий Huawei P30 lite 6/256 ГБ – 190 рублей. А базовый Huawei P30 lite с 4/128 ГБ памяти стал доступен всего за 499 рублей.

Скидку до 20% получили смарт-часы линеек Huаwei Watch GT 2, Huawei Watch Fit и беспроводные наушники серии Huаwei FreeBuds. В акции приняли участие свыше десятка наименований носимых устройств с максимальной выгодой до 180 рублей. При этом, смарт-часы в рассрочку теперь доступны от 12 рублей в месяц, а беспроводные наушники – от 10,82 рубля в месяц.

HONOR

Доступнее стали 3 популярных смартфона, присоединившись к акции «Всё и сразу!». HONOR 9C подешевел почти вдвое, получив скидку 200 рублей. Теперь его можно приобрести всего за 299 рублей. Стоимость среднебюджетного HONOR 30i снижена до 399 рублей, а флагмана HONOR 30 8/256 ГБ – до 1299 рублей.

В этом месяце также предоставляется скидка 15% на смарт-часы HONOR Watch ES. Она действует при покупке смартфонов HONOR 30i и HONOR 30. Стоимость полезного гаджета со скидкой составит 229 рублей.

Samsung

Скидка до 200 рублей распространяется на смартфоны со сверхъемкими батареями – Samsung Galaxy M31 и Samsung Galaxy M51. Первый оснащен аккумулятором на 6000 мАч, а второй – на 7000 мАч. Благодаря столь внушительным объемам, они могут работать до 3-4 дней от одного заряда. Samsung Galaxy M31 сейчас можно приобрести за 599 рублей, Samsung Galaxy M51 – за 959 рублей.

Apple

Поклонники продукции Apple тоже могут значительно сэкономить на подарках к Новому году. В МТС действуют сразу две акции, которые предоставляют скидку до 20% при покупке мобильных устройств и аксессуаров. В этом месяце к ним присоединились смартфоны iPhone 11 и смарт-часы Apple Watch Series 3.

А также в продажу с 11 декабря поступили новые модели смартфонов от Apple - iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, которые могут стать отличным подарком к праздникам.

Аксессуары за полцены

Теперь вы можете купить аксессуар для своего устройства со скидкой. Скидка 50% предоставляется на ряд моделей аксессуаров, в том числе оригинальных.