Новый HONOR 10X Lite – заряжен на целый день всего за 30 минут!

Бренд HONOR представляет новый смартфон HONOR 10X Lite, ставший долгожданным для всех поклонников производительных устройств. Он создан для того, чтобы помогать вам буквально на каждом шагу. Ёмкость батареи на 5000 мА*ч и быстрая зарядка HONOR SuperCharge на 22,5 Вт позволяет оставаться на связи до 2 дней и не испытывать стресс, даже если необходимо быстро восполнить заряд батареи. Достаточно 30 минут зарядки, пока вы пьете свой кофе, и уже можно целый день оставаться на связи. А встроенный NFC модуль обеспечит высокую скорость передачи файлов и поможет безопасно совершать платежи, если приложение вашего банка поддерживает бесконтактную оплату.

Флагманский уровень

Огромный, яркий дисплей FullView с диагональю 6,67 дюйма завораживает с первого взгляда. Благодаря узким рамкам и миниатюрному отверстию под фронтальную камеру экран занимает более 90% площади, при этом смартфон очень удобно лежит в руке.

Разрешение 2400×1080 пикселей, цветовая палитра из 16,7 миллионов оттенков и широкие углы обзора обеспечивают максимальный комфорт при просмотре любого визуального контента, смартфон идеален в том числе и для чтения книг. Цветовая гамма и яркость в режиме электронной книги eBook Mode приближены к параметрам настоящей бумаги и позволяют глазам не утомляться во время продолжительного чтения. К слову, HONOR 10X Lite неустанно заботится о вашем зрении: в устройстве имеется режим, фильтрующий синие тона подсветки экрана, который помогает тем самым снизить утомляемость глаз.

Обновилась и операционная система Magic UI 3.1: теперь у пользователей есть различные возможности для персонализации устройства, обеспечения полной приватности и безопасности. А режим Multi-Window придется по душе самым активным пользователям, которые ценят свое время и хотят все успеть. Теперь на экране смартфона одновременно можно открывать два приложения и работать с ними без необходимости переключаться. Поклонники мобильных видеоигр смогут оценить, насколько улучшилось качество видео в популярных игровых приложениях благодаря обновленной технологии GPU Turbo 3.0.

Память смартфона рассчитана на 128 Гб: таким образом, в нем можно сохранить до 10 000 фотографий высокого разрешения, до 300 серий любимых сериалов или огромную библиотеку из 12 000 электронных книг. Для особенно взыскательных к объему памяти пользователей устройство поддерживает карты памяти MicroSD ёмкостью до 512 Гб.

Смартфон имеет два разъёма – универсальный USB Type-C и TRS 3,5 мм для наушников. Кроме того, в боковую кнопку питания устройства встроен быстрый и комфортный сканер отпечатков пальцев. Также доступна и разблокировка по лицу.

HONOR 10X Lite выполнен в стильном дизайне в духе флагманской серии HONOR 30 и доступен в трех цветах: полночный черный, изумрудно-зеленый и ультрафиолетовый закат. Задняя панель устройства имеет глянцевую поверхность в черном цвете и матовую – во всех остальных.

Внушительная ёмкость батареи на 5000 мА*ч и HONOR SuperCharge на 22,5 Вт заряжает за 30 минут на целый день

Для активного использования устройства нужен очень ёмкий аккумулятор. У HONOR 10X Lite он именно такой: целых 5000 мА*ч. А быстрая зарядка HONOR SuperCharge мощностью 22,5 Вт с технологией энергосбережения позволяет быстро пополнять батарею: всего 30 минут достаточно, чтобы зарядить смартфон на 46% и целый день оставаться на связи. Для полной же зарядки достаточно 95 минут. При этом 10 минут зарядки достаточно, чтобы 8 часов слушать музыку или 3 часа пользоваться навигатором.

Что же тогда дает полный заряд батареи? Его хватает на 79 часов прослушивания музыки, 38 часов голосовых звонков или 23 часа просмотра видеоконтента.

Умная квадрокамера для превосходных фотографий

Специально для тех, кто не представляет своей жизни без фотографии, HONOR 10X Lite оснащен четырьмя камерами с максимальным разрешением 48 Мп. Его интеллектуальные алгоритмы делают фотосъёмку простой и интуитивно понятной. Благодаря объективу с диафрагмой f/1.8 и CMOS-сенсором ½ делать потрясающе чистые снимки можно даже при плохом освещении.

Человеческий глаз не захватывает большинство моментов при стремительном движении объекта, в отличие от камеры HONOR 10X Lite. Интеллектуальный режим AI Snapshot Mode и 1/900-секундная выдержка позволяют получать чёткие кадры быстро движущихся объектов.

Широкоугольная камера с разрешением 8 Мп, углом обзора 120° и диафрагмой f/2.4 открывает массу возможностей для съёмки пейзажей, интерьеров и больших групп людей.

Макросъемка мелких объектов тоже удается смартфону на славу: дополнительная 2 Мп камера устройства способна снимать с расстояния всего 4 см и позволяет по-новому взглянуть на привычные окружающие предметы, найти вдохновение в крупных планах капель на цветочных бутонах или первых снежинок на замерзшей траве.

Смартфон подходит и для фотографий студийного уровня: он легко определяет глубину резкости в портретном режиме благодаря модулю на 2 Мп с диафрагмой f/2.4 и создает реалистичный эффект размытия заднего плана.

Ну а любителей селфи порадует качественная фронтальная камера HONOR 10X Lite с разрешением 8 Мп и улучшенными функциями коррекции портретов.

Неограниченные возможности с AppGallery

В HONOR 10X Lite установлен магазин приложений AppGallery, который все время пополняется новым полезным и развлекательным контентом от лучших разработчиков со всего мира. А любимый многими поисковый сервис Petal Search для скачивания популярных программ позволит вам быстро найти любое приложение на свой вкус.

К платформе AppGallery присоединились уже более 1,8 миллиона разработчиков, на ней уже сейчас доступны все сервисы Яндекс, платёжный сервис Кошелёк, поддерживающий бесконтактную оплату, большинство приложений белорусских банков и др.

Цена и доступность

Продажи HONOR 10X Lite начнутся 18 декабря у всех официальных партнеров бренда по рекомендованной цене 649 рублей. С 18 декабря по 10 января покупатели могут получить HONOR Band 5 в подарок. Количество подарков ограничено, поэтому лучше уточнять наличие перед покупкой у продавца.