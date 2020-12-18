В Беларуси предлагают временно повысить ставки налогов для сотовых операторов и айтишников из ПВТ

В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, сообщает БЕЛТА.

"В качестве дополнительных мер на временной основе в 2021-2022 годах предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%. Ставку налога на прибыль предлагается увеличить с 25% до 30% для ломбардов", - сказал Дмитрий Кийко.

Предлагается повышение ставки подоходного налога с дохода физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", с 9% до 13%. Первый замминистра напомнил, что ставка 13% сегодня является базовой для всех физлиц. При этом основной пакет инвестиционных льгот для резидентов ПВТ и "Великого камня" сохраняется.