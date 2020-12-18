Google готовится закрыть проект Android Things

Корпорация Google объявила о решении закрыть программную платформу Android Things, которую она многие годы позиционировала как перспективную операционную систему интернета вещей. Как пишет портал Android Police, проект полностью прекратит свое существование в самом начале 2022 г., но Google планирует закрывать его постепенно в течение всего 2021 г.

История Android Things началась в декабре 2016 г. Платформа позволяет разработчикам использовать инструменты для мобильной ОС Android (Android Studio, Android SDK, Google Play Services, Google Cloud Platform и др.), что, по прогнозам Google, должно было сделать привлечь к ней внимание не только самих девелоперов, но и конечных потребителей.

Android Things предлагает возможность оптимизации под самые разные маломощные устройства, среди которых аудиотехника, камеры безопасности, роутеры и т. д., способные объединяться в сеть между собой (интернет вещей). Google даже договорилась с целым рядом производителей такого оборудования – Raspberry, NXP, Intel и др., чтобы ее новая ОС работала на их аппаратных решениях (компьютеры Pi 3, Pico и Edison соответственно) и собиралась использовать ее в собственных гаджетах, включая умные колонки. Тем не менее, за четыре года Android Things так и не была установлена ни на одно серийное устройство Google.