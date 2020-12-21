Первому веб-сайту исполнилось 30 лет

Первый сайт был запущен 20 декабря 1990 года, то есть вчера было ровно 30 лет назад. Ныне количество сайтов исчисляется миллиардами, многие из них на порядки сложнее простых веб-страниц и предлагают изображения, видео, 3D-графику и самые разные услуги.

Этот сайт изначально был внутренним для CERN (Европейского Совета по ядерным исследованиям). На его страницах можно было получить информацию о проекте WWW, который был создан Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) в 1989 году. Всемирная паутина предназначалась для учёных. Для осуществления проекта изобретателем и его помощниками были созданы идентификаторы URI (и, как частный случай, URL), протокол HTTP и язык HTML.

Первый веб-сайт размещался изначально на компьютере NeXT самого Бернерса-Ли. 30 апреля 1993 года CERN сделал программное обеспечение World Wide Web общедоступным, а позже появилась открытая лицензия, запустившая снежный ком. В 2013 году CERN запустила проект по восстановлению этого первого веб-сайта: info.cern.ch.

Кстати, к концу 1994 года Всемирная паутина насчитывала лишь 2,7 тысячи сайтов, но рост наблюдался экспоненциальный. В том году на свет появилась одна из первых поисковых систем — «Путеводитель Джерри по Всемирной паутине» (затем система была переименована в Yahoo!). В 1995 году в Интернете работало уже 23,5 тысячи сайтов, а на момент регистрации Google в 1998 году их количество достигло отметки в 2,4 млн.

В 2001 году работало уже 29,2 млн веб-сайтов. Психологический рубеж в 1 млрд сайтов был пройдён в 2016 году, но сегодня количественный рост уже остановился на отметке, близкой к 2 млрд. В настоящее время происходит уже качественное развитие, да и мобильные приложения часто оказываются куда популярнее сайтов.