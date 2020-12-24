В МТС стартовали продажи Samsung Galaxy A02s

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи Samsung Galaxy A02s. Samsung Galaxy A02s даст возможность пользоваться всеми самыми популярными функциями смартфона по демократичной цене.

Смартфон оснащен ярким 6,5-дюймовым экраном с поддержкой разрешения 720x1600 пикселей, что соответствует стандарту HD+. Основная камера Samsung Galaxy A02s состоит из трех сенсоров: широкоугольного объектива на 13 Мп, камеры на 2 Мп для макросъемки и датчика глубины для создания эффекта размытия фона на 2 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп.

Быструю работу приложений обеспечивают современный 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. Большой объем данных позволит хранить внутренний накопитель на 32 ГБ, который всегда можно дополнить картой памяти microSD до 1 ТБ. Аппарат также получил надежную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.

Новый смартфон Samsung Galaxy A02s можно приобрести в МТС за 359 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 32,63 рубля, а на два года – 15,60 рубля.