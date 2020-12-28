Xiaomi будет продавать новый смартфон без адаптера питания

Компания Xiaomi подтвердила, что уберет из комплекта своего нового флагманского смартфона адаптер питания, хотя буквально пару месяцев назад высмеивала Apple, которая первая пошла на такой шаг.

С официальным заявлением в главной китайской соцсети выступил гендиректор компании Лэй Цзюнь. Он написал буквально следующее: "Мы пошли на важный шаг ради защиты окружающей среды. Xiaomi 11 будет поставляться без адаптера питания. Сегодня у всех есть много таких адаптеров, что создает проблемы для пользователей и для окружающей среды, мы осознаем, что это решение может вызвать непонимание или недовольство, но есть ли вариант лучше".

Ровно также обосновывала отказ от адаптера питания для iPhone Apple два месяца назад.