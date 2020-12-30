В Google-документах обнаружили опасную уязвимость

Исследователь безопасности под ником Sreeram KL рассказал об опасной уязвимости, обнаруженной в документах Google Docs. Находкой он поделился в своем блоге Geeky Cat.

Эксперт написал, что брешь находилась в инструменте для обратной связи, благодаря которому пользователи имели возможность автоматически прикреплять скриншоты к отзывам и своим отчетам об ошибках. Хакер нашел уязвимость в том, как эти скриншоты отправлялись на серверы Google, поэтому он смог легко перехватывать изображения из конфиденциальных документов.

Sreeram KL сообщил о своей находке в Google, и разработчики оперативно исправили уязвимость. Более того, они выплатили исследователю безопасности 3,1 тысячи долларов в качестве вознаграждения.

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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