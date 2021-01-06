Huawei P Smart 2021 уже в продаже в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС можно приобрести новую модель — Huawei P Smart 2021.

Huawei P Smart 2021 оснащен большим 6,67-дюймовым экраном с разрешением 2400x1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Дисплей занимает более 90% передней панели. От следов отпечатков пальцев его защищает олеофобное покрытие, а в режиме Eye Comfort надежно фильтруется вредное синее излучение, чтобы наслаждаться любимым контентом можно было в течение долгого времени.

С помощью системы из умных камер Huawei P Smart 2021 вы сможете создавать четкие и красивые фото в любое время суток. В ее состав входят 48-мегапиксельная основная камера, широкоугольный сенсор на 8 Мп с углом обзора 120 градусов, 8-мегапиксельная селфи-камера с функцией бьютификации и две камеры по 2 Мп – для макросъемки и создания эффекта размытия фона. Алгоритмы искусственного интеллекта помогают улучшать качество снимков как с фронтальной, так и основной камер, благодаря чему у вас будут одинаково хорошо получаться и городские пейзажи, и автопортреты.

Высокопроизводительный 8-ядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти позволят без проблем запускать даже самые требовательные к ресурсам приложения. Внутренний накопитель емкостью 128 ГБ позволит хранить большой объем данных.

Новинка снабжена сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания, а также модулем NFC, который позволяет осуществлять бесконтактные платежи. Высокоемкий аккумулятор на 5000 мАч Huawei P Smart 2021 поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Согласно исследованиям производителя, он способен обеспечивать до 38 часов работы в режиме разговора и до 16 часов воспроизведения видео онлайн.

Смартфон Huawei P Smart 2021 можно приобрести за 699 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 69 рублей, а при рассрочке на два года – 33 рубля.