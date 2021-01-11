Wargaming Forge открывает набор на бесплатные курсы по QA

Сегодня открылся набор на бесплатные курсы Wargaming Forge. На этот раз обучение будет проходить по специальности QA. Тестировщиков и раньше обучали в рамках Wargaming Forge – нынешний набор второй по счету.

Конкурс в рамках предыдущего набора составлял 21 человек на место, по итогам обучения почти половина студентов попала на работу в компанию. Преподаватели курса – действующие QA-инженеры, непосредственно работающие на проекте World of Tanks.

Поучаствовать в программе смогут студенты, выпускники вузов или начинающие специалисты. Лучших из них компания Wargaming пригласит на работу. Обучение начнется 8 февраля и продлится 3 месяца, по 3 занятия в неделю в вечернее время. Формат курса – онлайн-лекции и практические офлайн-занятия.

Узнать все подробности и зарегистрироваться на курс можно по ссылке.

 

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Опубликовал: KVbot,

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