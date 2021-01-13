Сегодня компания «БелХард» отмечает 27-летие! Официальная дата рождения компании «БелХард» — 13 января 1994 года.​ Первое направление деятельности — продажа компьютерной техники компании Hewlett-Packard на дилерских условиях.

Группа компаний «БелХард» (Belhard) — крупный белорусский холдинг, с 1994 года представляет мировому рынку более 30 направлений деятельности в секторе ИКТ.

Группа компаний «БелХард» — это современный подход к решению самых сложных задач в ИТ-сфере, это оперативное решение вопросов, комплексные уникальные технологические разработки.