Министерство обороны США внесло компанию Xiaomi в черный список из-за возможных ее связей с военными структурами Китая. Вместе с ней этот список пополнили еще восемь компаний из КНР, включая производителя аэрокосмической техники Comac.

По данным Reuters, новые санкции США против этих компаний означают, что все их американские инвесторы теперь обязаны избавиться от своих активов в этих компаниях. Власти даже установили срок, в течение которого они должны сделать это, и он истекает 11 ноября 2021 г.

Американское Минобороны, вводя новые санкции, опиралось на закон США, наделяющий ведомство полномочиями самостоятельно составлять перечень компаний, связанных с китайскими военными. Этот закон был принят властями страны еще в 1999 г.

Таким образом, на момент добавления в перечень Xiaomi, Comac и еще семи компаний в этом перечне было 35 пунктов, и одну из строчек в нем занимала компания SMIC – крупный китайский производитель полупроводниковой продукции. Также в черном списке находится и нефтяной гигант CNOOC.

В дополнение к этому в США действует указ Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), запрещающий американским компаниям и гражданам приобретать акции фирм, связанных с китайскими военными – он вступил в силу 11 января 2021 г. Трамп заявил, что средства, вложенные в связанные с военными КНР компании, затем поступают в военно-промышленный комплекс Поднебесной.

В начале января 2021 г. в черном списке США оказались и крупные платежные системы Китая – Alipay и WeChat Pay. Они были внесены в него по приказу Трампа – он уверен, что эти сервисы могут иметь доступ к персональным данным американцев и являться инструментом слежки за ними со стороны китайского правительства.

Напомним, что Дональд Трамп проиграл президентские выборы в ноябре 2020 г. Он баллотировался на второй срок, но его обошел Джозеф Байден (Joseph Biden). Его инаугурация состоится 20 января 2021 г.

Xiaomi опубликовала официальное опровержение утверждению Минобороны США об ее связях с китайской военной отраслью. В ее сообщении сказано, что в ответ на американские санкции она обязательно примет все необходимые меры по защите собственных интересов и интересов своих инвесторов.