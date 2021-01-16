Резидентов ПВТ обязали установить на крышах госфлаги

В редакцию dev.by прислали документ, полученный от администрации Первомайского района. В документе сказано, что резиденты ПВТ должны установить государственные флаги на крышах своих зданий.

Как пишет dev.by, в ПВТ подтвердили подлинность письма: «Да, такое письмо есть. Мы получили обращение из Администрации Первомайского района. И на его основании направлены письма на резидентов Парка».

В документе ссылаются на закон «О государственных символах Республики Беларусь» и решение Мингорисполкома от 17 ноября 2020 года. 

 

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Опубликовал: KVbot,

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