Резидентов ПВТ обязали установить на крышах госфлаги

В редакцию dev.by прислали документ, полученный от администрации Первомайского района. В документе сказано, что резиденты ПВТ должны установить государственные флаги на крышах своих зданий.

Как пишет dev.by, в ПВТ подтвердили подлинность письма: «Да, такое письмо есть. Мы получили обращение из Администрации Первомайского района. И на его основании направлены письма на резидентов Парка».

В документе ссылаются на закон «О государственных символах Республики Беларусь» и решение Мингорисполкома от 17 ноября 2020 года.