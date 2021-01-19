Samsung S21 легко повредить одним неосторожным движением

Издание Sammobile обратило внимание на недостаток конструкции флагманских Samsung Galaxy S21. Одним движением можно повредить микрофон, замена которого обойдется недешево.

Дело в том, что разработчики решили разместить слот для карт SIM на нижней грани. Открывается он обычным способом: нужно ввести специальную скрепку в маленькое отверстие. Но проблема в том, что отверстия микрофона и извлечения лотка имеют одинаковые размеры и находятся близко друг к другу. Тем самым, очень легко перепутать и вставить "скрепку" в микрофон, тем самым повредив его.

Похоже, что в Samsung заранее были готовы к чему-то подобному, поэтому на заводской пленке, закрывающей крышку аппарата, специально проиллюстрировали, куда именно нужно вставлять скрепку. Но эта пленка после покупки обычно сразу же снимается, так что через определенное время после покупки смартфон оказывается беззащитным перед необдуманными действиями пользователя.