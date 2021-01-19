Акция в МТС: скидка 20% на ряд смартфонов и планшетов Samsung

Хорошая новость для поклонников мобильных устройств Samsung. К акции "Самым любимым" присоединились более десятка смартфонов и планшетов бренда: по 10 февраля их можно будет приобрести в МТС со скидкой 20%.

Акция позволит сэкономить на покупке устройств Samsung как единым платежом, так и в рассрочку.

Наибольшую выгоду можно извлечь, приобретая инновационный смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2. По 10 февраля этот девайс с гибким экраном будет доступен со скидкой 1260 рублей.

По сниженным ценам можно будет купить и прошлогодние флагманы из линейки S20. В период действия акции скидка на базовый флагман Samsung Galaxy S20 составит 490 рублей, на модель Samsung Galaxy S20+ — 520 рублей, а на Samsung Galaxy S20 Ultra — 666 рублей.

Значительно доступнее стали также планшеты Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Tab S7+ и Samsung Galaxy Tab S5e. Так, по акции "Самым любимым" модификация Samsung Galaxy Tab S7 с поддержкой LTE предлагается за 1815 рублей, а его Wi-Fi-версия — за 1599 рублей. В первом случае вы сможете сэкономить 454 рубля, а во втором — 400 рублей.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой в размере 20%, необходимо сообщить работнику салона связи промокод "Самсунг" либо ввести его в поле комментария на странице корзины в Интернет-магазине МТС. Одновременно нужно заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, участвующих в акции. Подробнее с ее правилами можно ознакомиться здесь.