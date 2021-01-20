Новый Chrome 88: прощайте, Flash и FTP

Компания Google обновила браузер Chrome для всех поддерживаемых платформ до версии 88. Обновление принесло несколько интересных улучшений.

Самой важной и заметной особенностью Chrome 88 является полное упразднение совместимости с технологией Adobe Flash. Из браузера исключены поддержка контента, созданного с ее помощью, а также сопутствующие настройки.

Согласно данным W3Techs, всего лишь 2.2% сайтов используют Flash-код, при этом еще 10 лет назад эта цифра была на порядок больше – 28.5%. Таким образом, отказ от Adobe Flash в новом Chrome вряд ли окажется заметной проблемой для подавляющего большинства пользователей.

Кроме того, из браузера полностью удалена поддержка адресов ftp://. На самом деле, Chrome уже давно по умолчанию не работал с адресами такого типа, но пользователь мог вернуть эту функциональность через расширенные настройки браузера. Теперь же поддержка адресов удалена полностью.

Из менее заметных нововведений стоит отметить небольшие усовершенствования темной темы оформления и поддержку расширений, описанных спецификацией Manifest V3.