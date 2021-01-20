Взломай HDD, получи биткоины - и устройся на работу

Американская компания Red Balloon Security, занимающаяся интернет-безопасностью, нашла оригинальный способ отбора кандидатов на работу. Она отправляет им зашифрованные HDD с биткоинами внутри, и если получателям удается разблокировать их, они приглашаются на собеседование.

На каждом диске зашифровано 0.1337 биткоина (около $4750 на текущий момент). "1337" - это цифровое написание слова "leet", которое на сленге означает "elite". В случае успеха, соискатель может потратить эту сумму на собственные нужды, например, опатить билет на полет до Нью-Йорка, где находится штаб-квартира компании.

Существенный момент: Red Balloon Security не создает множества кошельков с биткоинами на каждом. Кошелек всего один, так что тот, кто первый взломает жесткий диск с ключом к нему, тот и победит. Кроме того, для усложнения задачи на HDD находятся и другие файлы, в том числе фотографии котиков, которые ключа к решению не содержат.

Основатель компании утверждает, что рассылает жесткие диски практически всем желающим работать в его компании, но только 1% из них справляется с задачей. В результате после 10 лет существования компании в ее штате трудятся всего 29 человек (6 из них устроились на работу в прошлом году).