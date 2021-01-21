Обнародованы характеристики самого доступного Nokia 1.4

Появилась подробная информация о новом самом дешевом смартфоне в линейке Nokia 1. Цена Nokia 1.4 составит всего 100 долларов в США и 100 евро в Европе.

Аппарат будет оснащен четырехъядерной однокристальной системой, работающей на частоте 1.3ГГц. В нем будет 1ГБ оперативной и 16ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора – 4000 мА·ч. Корпус – пластиковый.

Несмотря на столь низкую цену, экран у Nokia 1.4 будет иметь диагональ в 6.5", правда, с разрешением только HD+. Основная камера будет двойной: к обычному сенсору на 8Мп добавят модуль на 2Мп в качестве датчика глубины. Разрешение "фронталкм" – 5Мп.

Ожидается, что Nokia 1.4 будет работать под управлением Android Go Edition.