Флагманы Android дешевеют в два раза быстрее, чем iPhone

Аналитики сайта BankMyCell, занимающегося торговлей подержанными телефонами, опубликовали анализ, показывающий, какие смартфоны дешевеют быстрее всего.

Оказывается, лучше всего сохраняют цену аппараты компании Apple, флагманы же на Android с аналогичной ценой ($700+) теряют стоимость в два раза быстрее. 

В среднем, за первый год новый iPhone дешевеет на 16.70%, за второй — на 35.47%. Аналоги на Android теряют за первые 12 месяцев 33.62%, а за 24 месяца — уже 61.5%. Через 4 года iPhone теряют 66.43% от изначальной цены, а смартфоны на Android — 81.11%.

Быстрее всего обесцениваются представители Android бюджетного и среднего ценовых сегментов. Так, смартфон стоимость до $350 через 4 года теряет 94.9% первоначальной цены.

Для наглядности, BankMyCell предоставили график:

Кроме того, важным фактором в падении цены на смартфон становится его успех у пользователей, отсутствие жалоб и проблем. Если же они есть, то модель обесценивается еще быстрее.

 

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Опубликовал: KVbot,

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