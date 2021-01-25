Redmi выпустит дешевый смартфон для геймеров

Топ-менеджер Redmi Лу Вейбин заявил в своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo, что компания запланировала скорый выход смартфона для геймеров.

По его словам, в текущем году Redmi намерена сосредоточиться на киберспорте. Поэтому компания выпустит флагманский смартфон, ориентированный специально на геймеров. "Мы готовы подарить фанатам киберспорта игровой опыт по цене, от которой невозможно будет отказаться", – заметил Вейбин, намекнув тем самым на невысокую цену аппарата.

Представитель компании отметил, что новый смартфон будет основываться на флагманском чипсете MediaTek Dimensity 1200. Процессор выполнен 6 нм техпроцессу, состоит из 8 ядер Cortex-A78 и Cortex-A55, имеет 9-ядерный графический ускоритель Mali-G77. Остальные характеристики пока неизвестны.

Ранее игровые смартфоны выпускала материнская для Redmi компания Xiaomi. В марте 2020 года вышел последний на текущий момент флагман для геймеров Black Shark 3 Pro. Он имеет дисплей 7.1" AMOLED, чип Snapdragon 865, до 12 Гб ОЗУ, тройную камеру с разрешением 64, 13 и 5 Мпикс и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч.