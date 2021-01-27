Сверхбюджетный Samsung Galaxy A02 (2021) представлен официально

Компания Samsung без особого шума представила свой новый сверхбюджетный смартфон с емким аккумулятором – Galaxy A02 (2021).

По сравнению с прошлогодней моделью, в новинке сделаны всего несколько изменений, самая заметная из которых – смена платформы на MediaTek MT6739W вместо SoC Snapdragon 450.

Модель доступна с 2/3 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти, поддерживается установка карты памяти до 1 Тб. Экран 6.5" Infinity-V с разрешением 1560х720. Фронтальная камера на 5 Мпикс расположена в каплевидном вырезе, блок основной камеры представлен двумя объективами со схемой разрешения 13+2 Мпикс. Есть слоты под 2 SIM-карты. Сканер отпечатков пальцев, NFC и прочие "излишества" отсутствуют. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч, есть поддержка зарядки мощностью 7.75 Вт. Габариты смартфона составляют 164.0x75.9x9.1 мм, вес 196 г.

Модель будет доступна в цветах Denim Black, Denim Blue, Denim Red и Denim Grey.

Аппарат работает на Android 10 с оболочкой One UI.

Компания Samsung объявила о глобальном запуске новинки, но цена смартфона и точная дата его поступления в продажу не раскрыты. Пока что объявлена стоимость только для Таиланда – всего $100.