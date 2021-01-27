iPhone 13 получит поддержку нового стандарта Wi-Fi

Совсем недавно Apple выпустила смартфоны серии iPhone 12, которые стали первыми аппаратами компании с поддержкой сетей пятого поколения. Сейчас начали появляются слухи о следующем флагмане, который должен выйти осенью.

Если верить последним сообщениям известного сайта MacRumors, ожидается, что грядущие модели Apple будут иметь поддержку технологии Wi-Fi 6E. Она является прямым продолжением Wi-Fi 6, использует частоту 6 ГГц, но работает значительно быстрее и надежнее своих предшественников, а задержки и помехи от соседних устройств ощущаются намного реже. Модули для реализации Wi-Fi 6E в iPhone 13 может поставлять производитель полупроводников Skyworks.

Напомним, что недавно представленный смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra также имеет поддержку Wi-Fi 6E, при этом поставщиком чипов является компания Broadcom.