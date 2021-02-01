Бесплатные курсы Wargaming Forge открывают новый набор

С 1 февраля Wargaming Forge объявляет набор слушателей на онлайн-курс Motion Design. Специалисты из креативного агентства The Agency of Wargaming расскажут, как создавать динамичные, технически сложные и эффектные видеоролики, востребованные в игровой индустрии. Попасть на обучение смогут начинающие специалисты с опытом работы до года, которые хотят расширить свой кругозор в области motion дизайна и получить знания на основе реальных кейсов в геймдев-компании с мировым именем.

Эксперты Wargaming проведут серию мастер-классов с разбором реальных рабочих кейсов и поделятся профессиональным опытом. Одной из особенностей курсов Wargaming Forge является то, что лучшие студенты получат возможность трудоустройства в компанию.

Начало обучения на курсе Wargaming Forge Motion Design — март 2021 года. Встречи будут проходить в онлайн-формате. Всего будет 8 занятий, по два в неделю.

Для того, чтобы попасть на курс, необходимо заполнить заявку на сайте Wargaming Forge и выполнить тестовое задание. Все подробности о курсе и регистрации можно узнать здесь.

Все подробности о курсе и регистрации можно узнать здесь.