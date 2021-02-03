В МТС действует скидка до 50 % на гаджет при покупке смартфона

В сети салонов и интернет-магазине МТС, приобретая смартфон, можно обзавестись гаджетом cо скидкой до 50 %. Акция действует по промокодам “Комбо” и “Звук” как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

По промокоду «Комбо» скидка 50 % предоставляется на смарт-часы HONOR Watch ES и действует при покупке смартфона HONOR 30i. Стоимость гаджета со скидкой составит 134,5 рубля. Его также можно приобрести по сниженной цене за 12,22 рубля в месяц в рассрочку на год или за 5,84 рубля в месяц – в рассрочку на два года.

Смартфон HONOR 30i с ярким 6,3-дюймовым AMOLED-экраном, интеллектуальной тройной камерой с 48-мегапиксельным основным сенсором, аккумулятором емкостью 4000 мАч. Стоимость смартфона HONOR 30i составляет 539 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 49 рублей, на 2 года – 24 рубля.

Приобретая смартфоны Apple, а именно: iPhone 11 Pro 256Gb, iPhone 11 Pro 64Gb, iPhone 11 Pro Max 256Gb, iPhone 11 Pro Max 64Gb, iPhone 12 Pro Max 128GB, iPhone 12 Pro Max 256GB предоставляется скидка на ряд беспроводных колонок JBL по промокоду «Звук». Со скидкой доступны портативные колонки JBL CHARGE 4, FLIP 5 и Link Portable Yandex. Максимальная скидка предоставляется на колонку JBL CHARGE 4. Теперь ее стоимость составит 254 рубля. С выгодой так же доступны JBL Link Portable Yandex стомостью 314 рублей и JBL FLIP 5 – за 171 рубль.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо воспользоваться промокодом «Комбо» или «Звук» и предъявить чек с датой не ранее 2 февраля 2021 года о приобретении в МТС любого из упомянутых выше смартфонов. Приобретение гаджета по промокоду со скидкой возможно при условии: не более одной единицы смарт-часов/ беспроводной колонки на один товарный чек.

Список гаджетов, принимающих участие в акции, и цены на них – по ссылке.