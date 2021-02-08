Недавние обновления для Windows 10 могут вызывать сбои в работе приложений

Пользователи операционной системы Windows 10 столкнулась с проблемой после установки обновлений за январь-февраль этого года. Речь идёт о пакетах KB4598299 и KB4598301 для Windows 10 (20H2), Windows 10 (2004) и Windows 10 (1909). В некоторых случаях после установки упомянутых обновлений происходят сбои в работе разных приложений, а также возникают «синие экраны смерти» (BSOD).

Упомянутые обновления вносят улучшения в компонент .NET Framework версий 3.5 и 4.8. Они устанавливаются автоматически в процессе загрузки обновлений через «Центр обновлений Windows». Однако на деле оказалось, что установка KB4598299 и KB4598301 в некоторых случаях приводит к сбоям в работе разных приложений программной платформы. Об этом свидетельствуют пользовательские сообщения, размещённые на форуме поддержки Microsoft и на платформе Reddit. В сообщениях сказано, что проблема затрагивает Visual Studio, Windows Presentation Foundation и другие приложения.

На форуме поддержки Microsoft подтвердила наличие проблемы, добавив, что компания «работает над созданием исправления». Ожидается, что разработчики выпустят отдельные исправления для NET. Framework, Visual Studio и других продуктов. Когда именно исправления будут готовы к массовому распространению, пока неизвестно. Пользователям, которые столкнулись с проблемами после установки упомянутых ранее обновлений, рекомендуется удалить их и воздержаться от повторной установки до тех пор, пока Microsoft не выпустит исправления.