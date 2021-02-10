Adobe выпустила обновление для Photoshop, Illustrator и Fresco, которое обеспечивает совместную работу над документами во всех трёх приложениях Creative Suite с помощью новой функции «Приглашение к редактированию» (Invite to Edit).

Функция «Приглашение к редактированию» в Photoshop, Illustrator и Fresco позволяет выполнять асинхронное редактирование на всех платформах, включая iPad и iPhone (для Fresco). Соавторы смогут редактировать общий облачный документ по одному. Для этого необходимо сохранить файлы в формате .PSD или .AI в виде облачных документов и отправить другим пользователям приглашения на их редактирование. Пользователь также сможет редактировать файлы, которыми с ним поделились. Он может получить доступ к общим облачным документам на сайте assets.adobe.com и в приложении Creative Cloud для настольных ПК.

Также Adobe представила функцию Preset Sync в Photoshop. Теперь можно будет синхронизировать свои пресеты Photoshop везде, где используется этот графический редактор. Сюда входят кисти, образцы, градиенты, узоры, стили и формы. Preset Sync поставляется в настольной версии для macOS и Windows, а синхронизированные кисти скоро появятся в версии для iPad. Теперь можно будет включать и выключать синхронизацию предустановок, а предпочтения пользователя — структура папок, группировка и порядок предустановок сохраняются на всех устройствах.