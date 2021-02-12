Microsoft выпустила экстренное обновление Windows 10

Установка накопительных обновлений для Windows 10, которые Microsoft выпустила в январе и феврале этого года, в ряде случаев приводит к появлению сбоев в работе операционной системы, в том числе появлению синих экранов смерти (BSOD). Для решения этой проблемы разработчики подготовили экстренное обновление, распространение которого уже началось.

Ранее Microsoft подтвердила, что установка недавних накопительных обновлений для Windows 10 вызывает проблемы на «небольшом количестве устройств». Согласно имеющимся данным, помимо появления BSOD-ов в ряде случаев наблюдаются проблемы с подключением устройства к интернету по сети Wi-Fi.

На этой неделе Microsoft начала распространение экстренного обновления, которое исправит проблему с появлением BSOD, возникшую после установки KB4598298 и KB4601315. Аварийное обновление KB5001028 предназначено для устранения проблемы синих экранов смерти, которые в некоторых случаях возникают при попытке подключения к сети Wi-Fi, а также при выходе из спящего режима.

Отмечается, что упомянутое обновление будет доступно только на устройствах, которые затронуты проблемой. Для его получения достаточно проверить доступные обновления с помощью «Центра обновлений Windows» или же найти его в каталоге обновлений Microsoft. Согласно имеющимся данным, проблема затрагивает небольшую часть пользователей программной платформы Windows.