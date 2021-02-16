Стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.30 в цене на 5,3% - до 50,1 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,4% — до 49,98 тысячи долларов.