Стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.30  в цене на 5,3% - до 50,1 тысячи долларов. 

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,4% — до 49,98 тысячи долларов.

 

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Источник: 

ria.ru

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Опубликовал: KVbot,

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