Microsoft начала удалять Flash из Windows 10

Компания Microsoft начала распространять обновление Windows 10, которое автоматически и навсегда удаляет Adobe Flash Player из системы.

Апдейт Windows 10 под номером KB4577586 доступен через Windows Update (Центр обновления Windows) и числится как опциональный, но на самом деле загружается автоматически при нажатии кнопки Check for updates (Проверить обновления).

Microsoft ещё в октябре выпустила обновление Windows 10, которое удаляет Adobe Flash Player. Однако тогда апдейт был исключительно добровольным, его приходилось вручную устанавливать из каталога обновлений Microsoft Update Catalog.

Обновление распространяется поэтапно и должно стать доступно всем пользователям в ближайшие недели.

Adobe Flash Player был частью системы Windows больше десяти лет. Adobe ещё в 2017 году признала технологию устаревшей и объявила о своём решении прекратить поддержку Flash Player в декабре 2020 года. 12 января 2021 года Adobe начала блокировать контент Flash от воспроизведения в Flash Player, так что пользователи теперь не могут получить к нему доступ.