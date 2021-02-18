В 2020 году в Беларуси зафиксировано более 2,5 миллионов фишинговых атак

По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году в Беларуси было зафиксировано более 2,5 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые сайты, из них более 600 тысяч — на скам-ресурсы.

«Под скамом мы понимаем вид онлайн-мошенничества, в котором пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение, например за прохождение опроса или участие в акции. Размер полагающихся фейковых выплат не завышают, чтобы предложение казалось реалистичным. Когда человек проходит все этапы опроса или заполнения анкеты, его просят перевести “закрепительный платёж” (порядка 10 белорусских рублей). В итоге никаких денег он не получает, а “комиссия” уходит злоумышленникам», — поясняет Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси.

В целом фишинговые ресурсы — подделки под сайты реальных брендов и компаний — часто используются мошенниками для того, чтобы получить доступ к личным или финансовым данным человека. Как показал опрос «Лаборатории Касперского», в 2020 году почти каждый второй респондент в Беларуси (47%) сталкивался с онлайн-мошенничеством, а каждый третий (31%) — с телефонным. Под онлайн-мошенничеством имеется в виду, например, предложение принять участие в фейковой акции, перевести денег, пройти ненастоящий оплачиваемый опрос.