Google рассказала о функциях, которые появятся в Android

Google рассказала об обновлениях, которые появятся в Android в ближайшее время. В Google Maps появилась тёмная тема, скоро она станет доступной для пользователей Android по всему миру. Для перехода на тёмную тему необходимо в разделе настроек выбрать «Тема», а затем — «Всегда в темной теме».

Компания добавила функцию проверки пароля: если пользователь введёт пароль, который ранее был взломан, система уведомит его об этом и покажет аккаунты, которые его используют. Для этого необходимо, чтобы было включено автозаполнение паролей — его можно активировать в настройках, во вкладке «Языки и ввод».

Google также разрешила пользователям планировать сообщения: пользователю необходимо как обычно написать сообщение, затем удержать кнопку отправки и выбрать дату и время для доставки сообщения. Для работы этой функции нужно установить последнюю версия приложения Android Messages.

Обновится также Android Auto: в системе появятся настраиваемые обои, а также игры, например, «Jeopardy!». На экране автомобиля появятся ярлыки с контактами, погодой и другими — сейчас они есть в меню. Чтобы получить быстрый доступ к этим функциям, нужно просто нажать на значок на дисплее автомобиля, как если бы вы это делали на телефоне, говорят в компании.

В автомобилях с широкими экранами можно разделить экран — в одной части будут отображаться карты Google, а в другой — элементы управления мультимедиа.