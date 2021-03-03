Вышла предварительная сборка Windows Server 2022

В ходе весенней конференции Ignite 2021 Microsoft объявила о выпуске предварительной сборки Windows Server 2022. Пользователи, зарегистрированные в программе Windows Insider, уже некоторое время тестируют эту операционную систему, которая до прошлого месяца распространялась как одна из следующих сборок LTSC (Long-Term Service Channel).

Хотя участники программы предварительной оценки ПО смогли протестировать более ранние сборки, та версия Windows Server 2022, которую Microsoft представила сегодня, близка к финальной.

Microsoft заявляет, что главным в этом выпуске является добавление возможностей защиты ядра к System Guard в Windows Defender, а также функции безопасности, основанные на виртуализации. Компания также обещает повышение скорости и безопасности HTTPS-соединений и добавление шифрования SMB AES-256.

Сборка Windows Server 2022, представленная на прошлой неделе, получила номер 20298, что соответствует номеру последней сборки Windows 10X. Ожидается, что релизная версия Windows Server 2022 будет представлена в ближайшее время.