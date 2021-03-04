Microsoft открыла бесплатный доступ к инструменту для роботизации процессов

Корпорация Microsoft объявила, что инструмент для роботизации процессов (RPA) Power Automate Desktop будет доступен всем пользователям Windows 10 бесплатно. Ранее в составе решения Power Automate стоимость лицензии на продукт начиналась от $15 в месяц за одного пользователя.

Power Automate Desktop – это приложение, которое позволяет автоматизировать рутинные задачи, выполняемые вручную на ПК под управлением Windows 10. Программа относится к классу low-code, то есть не требует от пользователя обладания серьезными навыками программирования – настройка и отладка рабочих процессов осуществляются в визуальном редакторе при помощи мыши. Power Automate Desktop можно воспринимать как очень «продвинутый» редактор макросов, которые выполняются на уровне ОС, а не отдельного приложения.

Приложение поставляется с набором из 370 готовых шаблонов действий, которые помогают в несколько кликов наладить взаимодействие между приложениями и сервисами. Например, используя пресеты Microsoft, можно элементарно настроить ежедневное автоматическое скачивания документа по протоколу FTP с последующим выводом его на принтер и выключением компьютера. Доступны пользователю и более сложные операции, которые определяют логику процессов: работа с переменными и списками, циклами и условиями, исключениями и др.

Помимо шаблонов, предусмотрены функции записи и редактирования действий пользователя в различных приложениях и в вебе – с использованием популярных браузеров (для этого может потребоваться установка соответствующего браузерного расширения).

Предварительная версия Power Automate Desktop уже доступна для загрузки с официального сайта Microsoft. В недалеком будущем приложение будет включено в состав тестовых сборок Windows 10 для участников Insider Program, а в дальнейшем станет неотъемлемой частью стабильной ветки операционной системы Microsoft.