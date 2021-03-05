Microsoft обновила многие системные значки в Windows 10

Разработчики из Microsoft продолжают модернизацию пользовательского интерфейса Windows 10. Ранее стало известно об изменениях в новостном виджете, который расположен на панели управления, а теперь источник сообщил о том, что в операционной системе появились новые системные значки. Эти изменения стали доступны после выхода очередной сборки Windows 10, которая на этой неделе стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev.

Согласно имеющимся данным, в ОС появились обновлённые системные иконки, которые теперь соответствуют стилю Microsoft Fluent Design и имеют более округлый и простой внешний вид. В сборку также включён новый шрифт Segoe Fluent Icons. Таким образом, новые значки появятся во многих основных элементах пользовательского интерфейса, таких как меню «Пуск» и приложение «Параметры». Стоит также отметить, что в новой сборке по умолчанию используется x64-версия PowerShell на устройствах ARM64.

Очевидно, что разработчики прикладывают массу усилий, чтобы привести к большей согласованности внешний облик Windows 10 с Windows 10X, которая представляет собой модульную операционную систему, ориентированную на использование в не самых производительных устройствах. Хотя появление новых системных иконок и кажется незначительным изменением, позднее в этом году Microsoft выпустит более масштабное обновление пользовательского интерфейса, которое разрабатывается под именем Sun Valley. Предполагается, что его запуск состоится осенью этого года в рамках планового обновления функций программной платформы.