Биткоин вырос до $54,3 тыс

Биткоин вновь возобновил рост, превысив $54 тысячи за токен. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. С 8 марта его цена возросла почти на $5 тысяч, а капитализация снова превысила $1 триллион.

Суточный прирост криптовалюты составил более 8 %, а пиковая стоимость в моменте достигала $54,3 тысячи. Тем не менее, этот показатель далёк от рекорда в $58 тысяч, который был зарегистрирован 22 февраля.

В разговоре с Bloomberg эксперты отметили, что текущий всплеск интереса к биткоину сильно отличается от «пузыря» 2017 года. Goldman Sachs считает, что криптовалюта пользуется всё большей популярностью у организаций. Стратег Evercore ISI Рич Росс (Rich Ross) считает, что биткоин сейчас находится в «сильной позиции», и его цена может достигнуть $75 тысяч за токен.

Это уже второй случай, когда капитализация криптовалюты превысила $1 триллион. В прошлый раз это случилось 19 февраля — тогда стоимость биткоина перешагнула отметку в $55 тысяч. Для сравнения, стоимость холдинга Alphabet (владеющего Google) составляет $1,36 триллиона.