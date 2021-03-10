Важное обновление Windows 10 принесло ряд проблем

Последнее накопительное обновление Microsoft для операционной системы Windows 10 версий 2004 и 20H2 может вызывать ряд проблем у ее пользователей, пишет профильный ресурс Windows Latest.

По данным источника, пользователи в редких случаях испытывают сложности в работе встроенного в ОС Microsoft инструмента для резервного копирования файлов «Служба архивации».

Другие обладатели устройств под управлением Windows 10 с пакетом накопительных обновлений сталкиваются с неработоспособностью веб-камеры и отказом приложений. Кроме того, трудности может вызывать и непосредственно установка данного обновления.

Специалист Microsoft в ответ на жалобу одного из пользователей в «Центре отзывов» сообщил, что компания осведомлена о проблеме и работает над ее устранением. В качестве временной меры инженер предложил удалить апдейт KB4601319 из системы.