Microsoft отложила запуск операционной системы Windows 10X

Зак Боуден (Zac Bowden) из Windows Central сообщил, что Microsoft решила еще немного отложить запуск операционной системы Windows 10X, чтобы убедиться в полной готовности продукта.

Еще в мае прошлого года представитель Microsoft заявил в интервью Windows Central, что компания надеется начать распространение Windows 10X на своих первых одноэкранных ПК в первой половине 2021 года. Теперь же Microsoft планирует сделать это во второй половине года.

Впервые Windows 10X была представлена ещё в октябре 2019 года в качестве операционной системы, предназначенной в первую очередь для двухэкранных устройств, таких как Microsoft Surface Neo. Однако в связи с тем, что выпуск Surface Neo был отложен на неопределённый срок, редмондская корпорация перепрофилировала Windows 10X для устройств с одним дисплеем.

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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