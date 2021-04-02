Исполнилось 45 лет со дня основания Apple

Вчера исполнилось 45 лет со дня основания компании Apple. Именно 1 апреля 1976 года Стив Джобс (Steve Jobs), Стив Возняк (Steve Wozniac) и Рональд Уэйн (Ronald Wayne) основали одну из самых известных на сегодня компаний.

Интересно, что 13 апреля 1976 года, через 12 дней после регистрации компании, Уэйн продал свои 10 % акций Джобсу и Возняку всего за $2300. Учитывая нынешнюю стоимость Apple, сегодня его доля стоила бы более $200 миллиардов. История «яблочной» компании началась в гараже дома, где вырос Джобс, в городе Лос-Альтос, штат Калифорния. Там он работал с Возняком над созданием и тестированием первых компьютеров Apple I. Затем Джобс заключил соглашение на продажу этих устройств с магазином Byte Shop в городе Маунтин-Вью. Первые устройства были реализованы в июле 1976 года по цене $666,66.

За свою историю Apple пережила целый ряд взлётов и падений. Современная история компании началась в конце 1990-х годов, когда на пост генерального директора вернулся ранее уволенный Джобс. Именно он сделал Apple такой, какой мы её знаем сейчас. Возвращение Джобса в компанию ознаменовалось прекращением выпуска ряда неудачных или просто безликих продуктов и запуском легендарного iMac G3, который стал прародителем современных моноблоков компании.

Среди знаковых продуктов Apple стоит отметить персональный компьютер Macintosh, представленный в 1984 году, плеер iPod, который увидел свет в 2001, и конечно же iPhone, запущенный в 2007 году, который перевернул рынок мобильных телефонов.