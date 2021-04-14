Курс биткоина впервые превысил $64 тыс., следует из данных портала CoinDesk. По состоянию на 10:35, биткоин торгуется на уровне $64,445. За прошедшие сутки курс вырос на 6%. Рыночная капитализация актива достигла $1,2 трлн при суточных объемах торгов в $73,97 млрд.

С января 2021 года биткоин вырос более чем в два раза. Также биткоин превысил 60 000 долларов в начале прошлого месяца, чему способствовала покупка Tesla цифровой валюты на 1,5 миллиарда долларов на свой баланс. Последние две недели он торговался в узком диапазоне.

Многократный рост криптовалют также обусловлен инвесторами, ищущими высокодоходные активы при низких процентных ставках.





