Google выпустила Chrome 90

Компания Google выпустила очередную версию своего фирменного браузера Chrome, который получил немало любопытных нововведений, а также перешёл на использование защищённого протокола HTTPS по умолчанию. Уже сейчас Chrome 90 доступен для скачивания пользователям устройств на базе Windows, Linux и macOS.

Разработчики внесли в новую версию обозревателя исправления для 37 связанных с безопасностью ошибок, включая уязвимость удалённого выполнения кода, о которой стало известно несколько дней назад. Согласно имеющимся данным, Google планировала выпустить Chrome 90 раньше, но отложила запуск, чтобы разработчики успели исправить уязвимость нулевого дня.

Что касается нововведений, то одним из основных является переход на использование защищённого протокола HTTPS по умолчанию. Это означает, что теперь при переходе на какую-либо страницу посредством введения её адреса вручную, будет автоматически использоваться HTTPS-соединение. Стоит отметить, что в последнее время многие сайты начали использовать перенаправление HTTP-соединения на HTTPS, что занимает какое-то время. Использование протокола HTTPS по умолчанию должно повысить скорость открытия страниц, поскольку необходимость в перенаправлении отпадёт.

Ещё в Chrome 90 появилась дополнительная защита от атак NAT Slipstreaming. Для этого браузер блокирует соединение по протоколам FTP, HTTP и HTTPS через 554-й порт. Кроме того, разработчики добавили в обозреватель кодировщик AV1, который существенно повысит производительность программного обеспечения для видеоконференций с использованием WebRTC. Google также продолжает развёртывание функции «Поиск по вкладкам», которая позволяет осуществлять поиск нужной страницы среди всех открытых вкладок. Данный инструмент пригодится людям, которые регулярно взаимодействуют с большим количеством вкладок.

В Chrome 90 появилось немало новых API, экспериментальных функций и других изменений для разработчиков. Например, в обозревателе появилось новое значение для свойства переполнения в CSS, новый способ реализации и применения Shadow DOM в HTML, была включена поддержка файлов только для чтения в буфере обмена и др.

Новый Chrome 90 уже доступен всем пользователям упомянутых ранее платформ. Для обновления браузера до последней версии достаточно в меню настроек выбрать пункт «Справка» и перейти к разделу «О браузере Google Chrome». После этого обозреватель автоматически проверит наличие обновлений, загрузит и установит их.