Microsoft выпустила Edge 90

Microsoft сегодня выпустила обновлённый фирменный браузер Edge 90. Главной особенностью нового выпуска стал детский режим, который призван оградить самых младших пользователей компьютера от вредоносного контента. Впервые эта возможность появилась в тестовых сборках браузера ещё в феврале.

Для детского режима есть две различных настройки, которые позволяют адаптировать браузер под использование детьми от 5 до 8 или от 9 до 11 лет. Всё, что нужно для того, чтобы воспользоваться новой возможностью, это нажать на кнопку выбора профиля в правом верхнем углу окна Edge и выбрать «Просмотр в детском режиме». Для возврата в базовый режим пользователю необходимо подтвердить свою личность.

Прежде всего, в детском режиме установлен максимальный уровень защиты от отслеживания. Также изначально предлагается белый список из примерно 70 сайтов, который родители могут настроить по своему усмотрению. Стоит отметить и безопасный поиск, который исключает возможность найти контент для взрослых. Доступны и детские темы для браузера, основанные на мультфильмах Disney. Дети в возрасте от 9 до 11 лет также получают доступ к интересным для этой возрастной группы новостям из MSN for Kids.

Кроме детского режима браузер получил ряд менее значимых нововведений, таких как улучшенный поиск по «Истории». Также стал общедоступным «Монитор паролей», который помогает определить, не утёк ли какой-то из паролей пользователя в даркнет. Обновить браузер можно воспользовавшись настройками Edge.