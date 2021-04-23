Биткоин обвалился ниже $50 тысяч

Стоимость биткоина резко упала за последние сутки. По данным биржи Coindesk, с 22 апреля его цена упала почти на 11 %. На момент написания данной заметки одна единица биткоина стоит $49,4 тысячи.

В моменте стоимость опускалась до $47,8 тысячи. Это минимальная стоимость биткоина за последние 48 дней. Из-за этого общая капитализация вышеупомянутой криптовалюты упала ниже триллиона долларов. На фоне падения биткоина, сократилась цена большинства альткоинов. Стоимость Ethereum упала на 11,1 %, а Monero — на 13,5 %.

Предположительно, падение случилось из-за снижения фондовых рынков. По результатам торгов, индекс Доу Джонса сократился на 0,9 %, а Nasdaq Composite — на 0,7 %. Это случилось после публикации Bloomberg о планах Джо Байдена повысить налог для богатых.