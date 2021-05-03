Windows 10 получит полноценную поддержку Apple AirPods

Вместе с обновлением Windows 10 21H2 (Sun Valley), которое станет общедоступным осенью этого года, программная платформа Microsoft получит поддержку аудиокодека AAC. Это означает, что беспроводные наушники Apple AirPods и другие устройства с поддержкой упомянутого кодека будут значительно более качественно работать при подключении к устройствам с Windows 10.

В прошлом пользователи Windows 10 часто жаловались на проблемы с подключением беспроводных наушников, работающих по Bluetooth. Также поступали жалобы на качество звука при использовании беспроводных наушников, таких как AirPods.

В настоящее время Windows 10 использует кодеки SBC и AptX для обеспечения работы беспроводных наушников и гарнитур, но зачастую их недостаточно для качественной передачи звука. Наушники AirPods поддерживают кодек AAC, поэтому сейчас при подключении их по Bluetooth к компьютеру с Windows 10 пользователи не получают звук высокого качества. Интеграция поддержки кодека AAC в Windows 10 будет полезна не только для пользователей AirPods, но и для обладателей совместимых гарнитур и наушников других производителей.

Согласно имеющимся данным, поддержка AAC в настоящее время тестируется в предварительных сборках Windows 10 (21H2) среди участников инсайдерской программы Microsoft — функция появилась в сборке 21370. Предполагается, что массовое распространение этого обновления начнётся в октябре-ноябре этого года.