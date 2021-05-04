Microsoft полностью удалит Flash Player из Windows 10 в майском обновлении

Современные ресурсы избавляются от использования Adobe Flash Player в пользу реализации мультимедиа на базе HTML5. Во-первых, это безопасно, а во-вторых, устаревший движок занимает слишком много аппаратных ресурсов компьютера.

Платформа полностью прекратила существование ещё в конце прошлого года, когда Adobe, являющаяся разработчиком технологии Flash Player, объявила о выпуске последнего обновления и призвала удалить с компьютеров все, что связано с этим ПО. Вскоре на это отреагировали и разработчики из Microsoft.

Избавление от плеера и сопутствующих библиотек в системе Windows происходит поэтапно с начала этого года — Microsoft выпускает различные накопительные обновления, в которых поддержка удаляется частями. Первыми под нож попали фирменные браузеры Microsoft Edge и Internet Explorer 11, а совсем недавно разработчики выпустили обновление безопасности под номером KB4577586, которое должно полностью избавить систему от поддержки Flash Player.

Впрочем, 27 апреля компания незаметно обновила дорожную карту обновлений и теперь, чтобы избавить систему от библиотек, нужно дождаться майской версии ОС под кодовым названием 21H1 — обязательный пакет обновлений, который также включает правки по части Adobe Flash Player.

Разработчики предупреждают, что после установки обновления поддержка плеера будет полностью исключена, в том числе перестанут работать сторонние решения на базе этой технологии. Установленный вручную софт, конечно, не удалится, хотя потеряет свою функциональность. Компания сообщает, что обновление доберётся до всех пользователей к июлю этого года в рамках стандартной программы распространения обновлений.