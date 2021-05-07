Microsoft избавится от старых системных значков в Windows 10

Энтузиасты обнаружили новые системные значки для режима гибернации, сети, дисководов и многого другого в предварительных версиях Windows 10, которые в настоящее время тестируются инсайдерами. Эти значки относятся к библиотеке shell32.dll, которая является ключевой частью пользовательского интерфейса и используется для отображения значков в разных диалоговых окнах операционной системы.

Работа по повышению согласованности внешнего облика Windows 10 является частью масштабного плана по обновлению многих элементов пользовательского интерфейса, который реализуется в рамках проекта Sun Valley (обновление Windows 10 21H2). Ожидается, что это обновление станет доступно широкому кругу пользователей в октябре-ноябре этого года и принесёт с собой не только новые функции, но и переработанный дизайн интерфейса.

Microsoft не спешит раскрывать подробности касательно обновления Sun Valley и будущего облика интерфейса Windows 10. Ожидается, что больше информации об этом появится во время конференции для разработчиков Microsoft Build, которая состоится в конце этого месяца.