Google запустила подписку Play Pass в Беларуси

Компания Google запустила в Беларуси и Украине сервис подписки на игры и приложения Play Pass, причем сделала это без лишнего шума. Часть пользователей уже могут пользоваться сервисом, однако процесс идет постепенно, поэтому он пока доступен не всем.

Подписчики Play Pass получают в свое распоряжение библиотеку из более чем 800 игр и приложений, причем платные игры и программы станут бесплатными, а во free-to-play проектах будет отключена реклама. Пользоваться сервисом могут как отдельные люди, так и семейные группы в составе до пяти человек. Минимальное требование — наличие устройства с ОС Android версии 4.4 и выше.

Google Play Pass в Беларуси обойдется $2.49 в месяц или $21.99 при оплате за год. Для сравнения, в Украине стоимость составляет 49.99 гривны в месяц ($1.80 по актуальному курсу) или 449.99 гривен в год ($16.25).

Напомним, в США Google Play Pass появился 23 сентября 2019 года. Он был запущен как ответ на конкурентный сервис Apple Arcade. В дальнейшем Play Pass стал доступен в других странах, в т.ч. в России.