В GitHub стало возможно загружать видео

В официальном блоге GitHub появилось сообщение о нововведении: теперь этот сервис для размещения и совместной разработки проектов позволяет загружать в репозитории видеофайлы в форматах .mp4 и .mov.

Теперь пользователи смогут, например, визуально продемострировать разработчику баг. Им не придется строчить длинные объяснения или загружать множество скриншотов. В свою очередь, разработчики смогут выкладывать видеоуроки и инструкции по использованию новых функций. Во всех этих случаях также отпадает потребность в загрузке видео на YouTube и прочие видеохостинги.

Тестирование новой функции началось еще в конце прошлого года. Сейчас же она стала доступна всем пользователям GitHub.