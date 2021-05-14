В GitHub стало возможно загружать видео

В официальном блоге GitHub появилось сообщение о нововведении: теперь этот сервис для размещения и совместной разработки проектов позволяет загружать в репозитории видеофайлы в форматах .mp4 и .mov.

Теперь пользователи смогут, например, визуально продемострировать разработчику баг. Им не придется строчить длинные объяснения или загружать множество скриншотов. В свою очередь, разработчики смогут выкладывать видеоуроки и инструкции по использованию новых функций. Во всех этих случаях также отпадает потребность в загрузке видео на YouTube и прочие видеохостинги.

Тестирование новой функции началось еще в конце прошлого года. Сейчас же она стала доступна всем пользователям GitHub.

 

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Опубликовал: KVbot,

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