Скоро выйдет Clubhouse для Android

Клиент Clubhouse для смартфонов на базе Android станет доступен пользователям социальной сети уже на следующей неделе. Объявление об этом было сделано всего через несколько дней после того, как была выпущена бета-версия приложения.

Как известно, первоначально Clubhouse был доступен только на устройствах производства Apple. Но быстро растущая популярность формата голосовых чатов заставила разработчиков приступить к созданию Android-клиента. Судя по всему, бета-тестирование прошло успешно, и каких-либо серьезных ошибок выявлено не было.

Отметим, что соцсеть Clubhouse пытается сохранить темпы роста, которые существенно замедлились с начала года. Предполагается, что запуск клиента для Android-устройств поможет в этом.