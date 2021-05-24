Microsoft тестирует новые функции в браузере Edge

Компания Microsoft представила в свежей тестовой сборке браузера Microsoft Edge три новые функции.

Первое нововведение — встроенный словарь. Он присутствовал в "старом" Edge еще в 2019 году, но в браузере на Chromium его не было. Выделив слово, можно получить его значение посредством источников Bing.

Вторая новинка — мини-вариант контекстного меню, которое предлагает удобный интерфейс, открывая такие важные параметры, как копирование, поиск на боковой панели Bing и обращение к вышеупомянутому словарю.

Третьим новшеством стал улучшенный менеджер паролей. Пользователям будет предоставлена возможность видеть надежность своих паролей, а также получать уведомления, если пароль используется в нескольких аккаунтах или утек в Сеть.

 

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Опубликовал: KVbot,

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