В Windows 10 обнаружены проблемы с Google Chrome

21 мая разработчики Chrome начали получать многочисленные сообщения о сбоях в работе браузера. Он начал случайным образом "вылетать" на рабочий стол. В других случаях выдается уведомление об аварийном завершении работы. Некоторые вкладки и расширения не работают, а пользователям даже не могут закрыть браузер.

Закономерность в появлении ошибок не проявлялась. Единственное, что удалось выяснить — проблема возникает на свежей версии Chrome 90 для Windows и у некоторых пользователей Linux. На macOS браузер продолжает функционировать корректно.

Спустя пару дней в Google смогли найти основную причину и выпустили обновление для решения проблемы. Чтобы получить его, необходимо перезапустить Chrome и оставить его открытым на 5 минут, а затем снова закрыть и открыть.